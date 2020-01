Incêndio em ônibus fecha Rua Jardim Botânico, na Zona Sul

Rio - Um incêndio em um ônibus da linha 584 (Cosme Velho x Leblon) fechou a Rua Jardim Botânico, em ambos os dois sentidos, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas e o fogo foi controlado. Não houve vítimas.

Segundo o consórcio Intersul, responsável pela linha, o coletivo sofreu uma pane elétrica de origem ainda desconhecida. A empresa informou que já está trabalhando na remoção do veículo para a garagem, onde passará por análise minuciosa com o objetivo de identificar a causa do problema.



Ainda de acordo com o consórcio, os passageiros foram transferidos para outro coletivo e seguiram viagem.

Por causa do incêndio, o Centro de Operações (COR) fechou, por volta das 19h, a via entre a Rua Pacheco Leão e o acesso para o Túnel Rebouças. Houve registro de congestionamento na região. Por volta das 20h, a Rua Jardim Botânico foi liberada em ambos os sentidos.

Segundo o COR, o veículo já foi retirado do local e a via terminou de ser limpa. O trânsito está intenso na região.