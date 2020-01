Prefeitura lança portal de assistência social

A Prefeitura do Rio lançou ontem o portal Diagnóstico Socioterritorial Participativo. A nova plataforma visa garantir maior facilidade de acesso aos programas e serviços oferecidos pela assistência social do município.

No Diagnóstico Socioterritorial Participativo é possível saber, por exemplo, onde fazer inscrição ou atualização no Cadastro Único e poder usufruir das políticas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família. De acordo com a prefeitura, a plataforma oferece ainda acesso e informações a outros programas sociais.

Além de informações sobre Cadastro Único, os usuários poderão saber a localização exata de todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e buscar aquele mais perto de casa. Também são fornecidos os endereços dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

A nova plataforma ajuda ainda os cariocas a conhecerem os diversos serviços e benefícios da prefeitura, como o Serviço de Convivência e Facilitamento de Vínculos (para crianças, adultos e idosos que necessitem reforçar laços com parentes ou a comunidade) e o de reinserção social (para quem precisa de acolhimento).

No portal é possível encontrar também endereços das centrais de recepção e onde buscar ajuda. O portal reúne todas as informações de cada uma das dez Coordenadorias de Assistência Social e Direitos Humanos. O endereço é http://siurb.rio/portal/apps/sites/#/diagnostico-smasdh.