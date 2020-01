Policial militar é morto a tiros na Praça da Bandeira

Rio - Um policial militar foi morto a tiros, no fim da tarde desta quinta-feira, próximo a um posto de gasolina na Rua Teixeira Soares, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. Identificado como Alexandre Ferrari e lotado no 23º BPM (Leblon), ele foi abordado por bandidos quando estava em seu carro e atingido na cabeça. O militar chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, Alexandre estava de folga quando foi atacado pelos criminosos. Até o momento, não há informações sobre os autores da ação ou a motivação do crime.

Agentes da Delegacia de Homicídios (DH) foram acionados e fizeram uma perícia no local. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança da região e testemunhas que possam ajudar a identificar os bandidos. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Alexandre.