Rio - Um caminhão que transportava carga de sal tombou na pista lateral da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura da Fazenda Botafogo, na manhã desta sexta-feira. Agentes da CET-Rio foram ao local, além de PMs e a Comlurb. De acordo com o Corpo de Bombeiros não houve feridos.

Galeria de Fotos Carga de sal tomba na Av. Brasil Divulgação / COR Carga de sal tomba na Av. Brasil Reprodução / Internet Carga de sal tomba na Av. Brasil Reprodução / Internet Carga de sal tomba na Av. Brasil Reprodução / Internet

Segundo o Centro de Operações (COR), por causa do acidente, uma faixa da pista ficou interditada por duas horas, deixando o trânsito lento no local. Equipes da Comlurb realizaram a limpeza da via, que já está totalmente liberada.