Rio - Um policial de folga reagiu à uma tentativa de assalto e deixou três pessoas baleadas no Largo da Carioca, no Centro do Rio, na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o agente atingiu um suspeito e duas pessoas que passavam pelo local foram atingidas por balas perdidas.

Ainda segundo a corporação, com o suspeito foi apreendido um revólver 38. A ocorrência ficou com policiais da Operação Centro Presente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel Central foram acionadas por volta das 14h para socorrer as vítimas. Os feridos foram levados para Hospital Souza Aguiar, também no Centro. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos feridos e nem o estado de saúde deles.