Cooperativas de crédito despontam

Seguindo na mesma direção que o setor, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) continua investindo em expansão para beneficiar seus associados.

Prova disso são as 13 novas agências que serão inauguradas este ano no Rio de Janeiro, inclusive nas cidades do interior, atingindo a marca de 80 unidades em todo o estado.

O sistema, que já era considerado o maior do país dentro deste segmento com 2.7 mil pontos de atendimento, poderá se consolidar ainda mais, já no primeiro semestre de 2020, quando será apresentada outra novidade: o SicoobPay, uma solução de pagamentos instantâneos por QR Code que será responsável por conectar pagadores e recebedores sem a necessidade de vínculo com os tradicionais meios de pagamento, sem intermediários e com oferta direta de crédito.

O objetivo é oferecer soluções por meio de tecnologia e melhorar o dia a dia dos associados. O pagamento instantâneo por QR Code vai possibilitar a realização de transferências e pagamentos 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Tudo à mão, na tela do celular. Outra facilidade que o app vai oferecer será a linha de crédito, sem juros e com prazo de 20 dias para pagamento. Outro lançamento recente é o cartão Vooz, direcionado ao público jovem e que terá operações realizadas pelos canais digitais do Sicoob.