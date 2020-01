Bruna Santos mora em Bangu e faz graduação em Educação Física. Do Carnaval, é fã declarada da porta-bandeira do Salgueiro, Marcela Alves. "Busco a classe da Marcela na minha dança, a postura de bailarina", completa.

Segundo a preparadora Vânia Reis, a coreografia do casal será a união do bailado tradicional com a proposta da fantasia. "É muito especial. Esse samba é uma poesia", diz Vânia. "Estou ansiosa, com um friozinho na barriga para chegar na Sapucaí", diz Bruna.