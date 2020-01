A cada dia surge uma modalidade diferente de golpes. Especialista em segurança cibernética e diretor técnico da Dinatech Brasil, Henrique Carvalho orienta que é preciso ter atenção para não cair na arapuca.

"É preciso ter bastante atenção e nunca informar códigos recebidos aleatoriamente em nosso celular para terceiros. Normalmente, os sites que fazem uso de confirmação de códigos via SMS (Utilizados como duplo fator de autenticação) não enviam pedidos para digitação de códigos sem que o usuário tenha solicitado, por exemplo, a reinstalação ou uso de algum aplicativo no seu computador ou celular."

Sobre o acesso ao WhatsApp das vítimas, Henrique explica que "o golpista não faz uso de uma vulnerabilidade do sistema para ter acesso ao WhatsApp da vítima, e sim é a própria vítima que permite, através da informação do código de segurança enviado para o seu telefone, que ele faça o uso do seu WhatsApp em outro celular."

Em seu site oficial, a empresa responsável pelo aplicativo de bate-papo explica como o usuário deve proceder caso sua conta seja invadida por terceiros.