Rio - O padrasto das crianças que morreram no incêndio de um casarão, em Paraty, na Costa Verde do Rio, queria se livrar dos menores para viver sozinho com a companheira. A informação é do titular da 167ª DP (Paraty), o delegado Marcelo Russo. O acusado foi capturado na tarde desta sexta-feira.

As investigações passaram a apontar para o padrasto das vítimas, após o laudo da perícia descartar que as chamas começaram por acidente. Sete testemunhas foram ouvidas, incluindo a babá dos meninos, vizinhos e a avó das crianças.

"Ouvimos o depoimento dele, que apresenta várias contradições. Ele tinha alguns problemas com drogas, além de não admitir que não gostava das crianças, dizia que davam muito trabalho e por conta de ciúme cometeu esse crime", explicou o titular da unidade.

As vítimas das chamas, Marya Alice de Almeida Santos da Conceição, de 4 anos, Cauã de Almeida Santos da Conceição, de 5 anos, e Marya Clara de Almeida Santos, de 7 anos. Eles chegaram a ser socorridos por vizinhos, mas não resistiram.

A mãe dos meninos, Dara de Almeida Santos de Souza, de 25 anos, segue internada no Hospital de Praia Brava. A jovem precisou ser entubada após inalar muita fumaça.

Segundo a investigação da 167ª DP (Paraty) o objetivo do criminoso era viver apenas com a companheira. O homem criaria a história de que o filho menor, de 5 anos, era o causador do fogo nos colchões do quarto, por ser um menino muito levado, segundo opinião do indiciado.

"Ele contou essa história do menino ser responsável por um incêndio dois dias antes do ocorrido, como se fosse uma premonição. Ou seja, ele já estava agindo de maneira premeditada para cometer esse crime horrível", destacou.

O homem irá responder pela autoria de três homicídios qualificados por emprego de fogo e majorados pelo fato das vítimas fatais serem menores de 14 anos. Além disso, também será agregada uma tentativa de feminicídio, contra a companheira hospitalizada, bem como pelo crime de incêndio em local habitado. Todas as penas máximas somam mais de 100 anos de prisão.