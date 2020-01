Rio - Um homem, de 28 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso, nesta sexta-feira em Seropédica, na Região Metropolitana, suspeito de estuprar uma criança. De acordo com a Polícia Civil, a própria vítima contou ao pai sobre o abuso e o homem acionou os agentes da 48ª DP (Seropédica).

Segundo os policiais, o suspeito fez amizade com o pai da criança com o intuito de cometer o crime. Após a denúncia, agentes recolheram material genético da vítima e do suspeito. Em exame de DNA, foi confirmado a versão da vítima

O criminoso foi preso e encaminhado à 48ª DP, onde responderá pelo crime de estupro de vulnerável.