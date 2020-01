Escola Darcy Ribeiro corre risco de ser despejada

Referência na formação profissional em audiovisual, a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Centro, pretende recorrer do pedido de devolução do prédio, recebido na última quarta-feira, por e-mail. O local, segundo a direção, pertence à União, porém foi cedido aos Correios, autor da solicitação. A instituição funciona há 20 anos e corre risco de ser despejada, já que o prazo, extrajudicial, termina hoje.

"Não é um documento emitido pela Justiça. Mesmo assim, encaramos com surpresa e muita tristeza. Seria um verdadeiro absurdo o fechamento da escola. Temos um papel fundamental para o contexto da cidade", disse um dos professores, Ricardo Mansur.

Ainda segundo ele, todo o planejamento da escola está mantido. "Estamos com matrículas abertas para os cursos regulares. Além disso, a instituição está no meio de um processo seletivo que vai oferecer bolsas de estudos para jovens de baixa renda. Está tudo definido para o ano letivo. Inclusive os cineclubes", esclareceu Mansur.

Ontem, um grupo de alunos organizou uma reunião com o corpo docente. O encontro aconteceu após um abaixo-assinado, que pede a permanência da escola, circular no Facebook. Ex-aluno, Isac Maia foi um dos presentes. "É lamentável que isso esteja acontecendo. Uma casa de saberes, que tem papel fundamental na vida de muitas pessoas", reclamou.

EQUIPE VISTORIOU

Cerca de 40 pessoas se reuniram na Sala Ruy Guerra, inclusive a diretora e fundadora, Irene Ferraz. Ela confirmou que uma equipe técnica dos Correios esteve no prédio na última semana para uma vistoria. "Eles avaliaram as condições do espaço. Foram em todas as instalações. Temos um contrato", disse.

Irene Ferraz, que é viúva de Darcy Ribeiro, ainda agradeceu o apoio dos alunos. "Era importante dividir com vocês e perceber que estamos juntos nessa. Queremos entender o que está acontecendo e tomar as medidas cabíveis. Agora é aguardar", completou.