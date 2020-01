Morreu na manhã de ontem o PM Rostan Honorato da Silva, de 41 anos, que foi baleado durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na favela São Sebastião, no Caju, na última quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. De acordo com a PM, o militar estava na corporação desde 2000 e era casado. Somente neste ano, outros cinco PMs foram mortos.