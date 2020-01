Um homem foi preso ontem em São João de Meriti suspeito de fazer falsos anúncios de produtos em sites e redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso agia no Distrito Federal e estava foragido na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, os agentes descobriram que os anúncios eram feitos no Facebook e em sites de compra e venda. Os produtos anunciados eram variados (objetos de informática, maquinários industriais, eletrodomésticos etc.) e negociados por valores entre R$ 200 e R$ 6 mil. Após efetuar as vendas e receber os pagamentos, ele bloqueava os compradores e desaparecia.