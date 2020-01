Megablocos: Entrada com grades e detector de metal

A confusão ocorrida no final do Bloco da Favorita, em Copacabana, na Zona Sul, em 12 de janeiro, com inúmeros assaltos e correria, acendeu alerta vermelho na Polícia Militar, que tomará medidas diferenciadas no policiamento de sete megablocos. Para os desfiles que vão ocorrer a partir do dia 9 de fevereiro, no Centro, o público só poderá acessar o local a partir de 23 pontos de entrada, que serão delimitados por grades e terão policiais com detectores de metal manuais para revistar os foliões.

"É uma forma de evitarmos pessoas armadas, com facas ou arma de fogo na multidão. E, assim, minimizar os roubos e furtos", afirmou o coronel Sérgio Schalioni, comandante do 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA), ao DIA.

Esses pontos de entrada vão ficar localizados a 100 metros da Avenida Presidente Antônio Carlos, local para a concentração dos artistas e dos carros de som dos blocos da Preta, Anitta, Arar, Chora Me Liga, Cordão Bola Preta, Monobloco e Favorita.

"Além de material que possa servir como uma arma, como facas, não será permitida a entrada de qualquer tipo de vidro. Vendedores, previamente autorizados, só poderão entrar na área do bloco com latinhas de alumínio", explicou o coronel Luciano de Vasconcelos, comandante do 5º BPM (Praça da Harmonia), responsável pelo policiamento no Centro. "Não haverá delimitação de público. Conforme a lotação do local, nós vamos afastar as grades e os pontos de revista", completou.

Além dos locais de entrada, seis torres de observação serão instaladas em pontos estratégicos. "Isso irá proporcionar uma distribuição de informações privilegiadas aos policiais em equipes a pé e em viaturas", disse o coronel Mauro Fliess, porta-voz da corporação.

Para aumentar o efetivo do Carnaval, as férias e folgas dos policiais serão suspensas na semana de folia. A ideia é que cerca de 15 mil policiais atuem em todo o estado. Já no Centro, um efetivo de cerca de mil policiais, convocados de outras unidades, irão reforçar o policiamento durante os desfiles.

Também haverá reforço nas estações de barcas e metrô da região, assim como na estação de trens da Central do Brasil. "Vale ressaltar que o policiamento durante a dispersão dos blocos será aplicado através de comboios em viaturas, em motocicletas e a pé, obedecendo a roteiros pré-definidos em locais de maior concentração de pessoas. Todos os blocos que têm fluxo maior de foliões, o policiamento é reforçado", afirmou Fliess.

41% dos blocos não pediram autorização à PM



Levantamento feito pelo O DIA aponta que, das 415 solicitações feitas pelo sistema da Riotur para a realização de desfiles de blocos, 172 (41%) não solicitaram para a Polícia Militar o chamado Nada Opor. Ou seja, um aval de segurança para a realização do evento. O prazo terminou na quinta-feira.

De acordo com lei estadual, o Nada Opor é necessário para os desfiles dos blocos considerados médios e grandes (que concentrem a partir de duas mil pessoas). O documento não é exigido para as agremiações que não vão utilizar montagem de estruturas, como carro de som e palcos.

Segundo a PM, o Nada Opor proporciona aos órgãos públicos os subsídios mínimos para preparar o planejamento com vistas ao evento. "Os blocos que não possuem a documentação são considerados piratas e, localizados, terão o desfile suspenso", afirmou o coronel Luciano.

A região do Centro do Rio é a que concentra o maior número de desfiles de blocos previstos: 118. Mas, do total, somente 65 pediram ao 5º BPM (Praça da Harmonia) o Nada Opor, sendo todos deferidos. Já no bairro do Leblon, dos 27 blocos previstos, todos solicitaram ao batalhão local a documentação exigida. No entanto, sete tiveram seus pedidos negados.

Para obter o Nada Opor, as autorizações deverão ser entregues ao batalhão da área com antecedência mínima de 40 dias para eventos de pequeno porte; 50 dias para os médios; e 70 para os de grande porte.