Homem rouba carro e tem infarto fulminante na Baixada

Rio - A perseguição policial a um criminoso que tinha acabado de roubar um carro terminou de forma inusitada, neste sábado, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O bandido sofreu um infarto fulminante ao volante do carro.



Segundo a Polícia Militar, militares do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados por populares para o roubo de um carro, na Rua Joaquim Coelho Álamo, no bairro Agostinho Porto, no local conhecido como 'Buraco do prefeito'.



Os policiais fizeram um cerco na região e conseguiram localizar o carro, iniciando perseguição em alta velocidade, mas o motorista subiu em uma calçada e bateu num muro. Os policiais cercaram o veículo para prender o bandido, identificado como Jorge Antônio de Souza do Nascimento, de 24 anos, que não tinha antecedentes criminais.



Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito, confirmado depois por um perito da Polícia Civil.