Vídeo: jovem desaparece após pular em rio Muriaé, em Itaperuna

Rio - Um jovem, de 19 anos, desapareceu, neste sábado, após pular no Rio Muriaé, em Itaperuna no Norte Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas pelo rapaz começaram ontem e foram retomadas na manhã deste domingo.

No vídeo, é possível ver os jovens pulando no rio, com uma correnteza bastante forte. Um dos rapazes joga uma boia antes de saltar e pedaços de madeira são usados como prancha para que o grupo não afunde por conta da quantidade de água.

Ainda de acordo com os Bombeiros, uma pessoa foi encontrada morta durante as buscas na cidade vizinha de Porciúncula. Em Itaperuna, por conta das enchentes, outra vítima foi socorrida e levada para um hospital da região.

O Hospital São José do Avaí, o principal de Itaperuna, está inacessível, como também costuma ocorrer em enchentes. Os pacientes só podem chegar ou sair em embarcações do Corpo de Bombeiros.