Menino de oito anos baleado na Linha Vermelha está internado em estado grave

Rio - O menino Victor Pietro, de 8 anos, baleado na quinta-feira, segue internado, em estado grave em um CTI de um hospital particular, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A criança foi atingida por uma bala perdida enquanto trafegava pela Linha Vermelha, no Jardim América, dentro do carro da família.

A Secretaria de Vitimização do Governo do Estado enviou agentes para a unidade de saúde para acompanhar a família do menino e oferecer apoio social e psicológico.

A Polícia Militar informou que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para a ocorrência na Linha Vermelha.