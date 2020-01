Cidade do Rio tem a madrugada mais fria em cinco verões

Rio - Clima de montanha! Essa foi a sensação que o carioca experimentou na madrugada deste domingo. De acordo com o Alerta Rio, no Alto da Boa Vista, às 1h35 da manhã, a temperatura chegou a 16,2C°. Essa foi a menor temperatura registrada em cinco anos, durante a estação mais quente do ano, o verão.

Até então, o menor registro na cidade ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2018, às 5h30: 17h,4ºC e também foi anotada no Alto da Boa Vista.



De acordo com o Alerta Rio, os dados de temperatura começaram a ser catalogados em junho de 2014.

Domingo de sol

Neste domingo, o dia é ensolarado, com céu azul e termômetros marcando 33,3C°. Na segunda-feira, o céu da cidade fica parcialmente nublado e o tempo começa a mudar. A máxima é de 35°C e mínima 17°C. Terça-feira, a chuva volta à cidade do Rio e permanece até quinta-feira. As temperaturas variam de 37°C à 18°C durante a semana.