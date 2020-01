Vendedor de balas que estava desaparecido é encontrado morto

Rio - Um vendedor de balas, identificado como Anderson Clayton, de 34 anos, que estava desaparecido desde a quinta-feira (23), foi encontrado morto neste sábado (25) na Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador. De acordo com a tia da vítima, Valéria Oliveira, a família começou a procurar pelo vendedor na madrugada do dia 24.

"A gente foi ao Hospital Souza Aguiar e disseram que ele não tinha dado entrada lá. Então, fomos ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Chegando lá, informaram que ele tinha saído morto do Souza Aguiar às 7h45 e chegado no IML por volta das 9h. Ele costumava vender as balas nos ônibus de Nova Iguaçu até a Avenida Brasil. Saía pra trabalhar às 16h e voltava lá pelas 22h", contou.

Ainda segundo Valéria, os parentes de Anderson foram informados pelo IML que ele teria sido atropelado. Porém, o irmão, Éverton Mendes, não acredita nessa versão. "Eu fui reconhecer o corpo e estava estranho. Ele tava com um olho roxo, a mão esquerda roxa. Nós vamos a delegacia para tentar o descobrir o que de fato aconteceu", disse.

Ainda de acordo com familiares, Anderson vendia balas há anos e era muito querido na região. O sepultamento está marcado para este domingo, no Cemitério de Nova Iguaçu, as 16h.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes