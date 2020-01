Pinturas reproduzem nas barrigas de grávidas imagens de ultrassonografias

A arte se faz presente na maternidade do Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Desde novembro do ano passado, as futuras mamães atendidas na unidade de saúde recebem uma pintura na barriga, reproduzindo as imagens dos bebês vistas na ultrassonografia. O objetivo é mostrar a posição das crianças, gerando um laço a mais no vínculo materno. Desde que foi criado, o programa já contemplou 30 gestantes. Hoje ocorre mais uma edição do projeto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o programa prioriza as gestantes que já estão internadas no Rocha Faria ou que conseguiram agendar uma visita à unidade, a partir do Projeto Cegonha Carioca. Ainda segundo a pasta, a pintura pode ser feita em qualquer período da gravidez.

Para evitar surpresas, todo cuidado é pouco com as gestantes. Não por acaso, as enfermeiras do projeto utilizam somente tinta e lápis específicos para não provocar reações alérgicas. O processo demora meia hora, mas, a cada passo, os pais acompanham e ajudam a colocar um toque pessoal na arte.

"A dinâmica envolve pais e familiares, desde a escolha do desenho, cor das tintas até a pintura. Assim é possível ver a felicidade tomar conta de todos", explica Sônia Gonçalves, enfermeira responsável pelas pinturas nas mamães. Ela acrescenta que, ao mostrar o posicionamento dos órgãos do bebê para a mãe, a maternidade humaniza e aproxima ainda mais mães e filhos.

As gestantes, por sua vez, aplaudem a iniciativa. "Foi um momento mágico ver o desenho da Allycia no meu ventre. Parece que ela também gostou, ficou animada dentro da barriga", comentou Luciene Diniz, grávida de oito meses.