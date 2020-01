Carro pega fogo em túnel de Niterói e fecha via

Rio - Um carro pegou fogo no Túnel Roberto Silveira, na Zona Sul de Niterói, neste domingo, e deixou o trânsito lento no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados às 14h10. Não há informações das causas do incêndio e o motorista, não identificado, não ficou ferido. O acidente aconteceu na pista central, sentido São Francisco. Agentes da Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito), estão no local.

Segundo informações enviadas ao WhatsApp do Dia (98762-8248), muitos motoristas foram pegos de surpresa com a fumaça e tentaram voltar na contramão, dando um nó no trânsito. A via foi liberada por volta das