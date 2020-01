Chuvas deixam 6 mil desabrigados no interior do Rio

A chuva forte que caiu nas regiões Norte e Noroeste do Rio desde sexta-feira deixou oito cidades em estado de emergência. O número de pessoas que tiveram que sair de suas casas é de cerca de seis mil. A situação mais crítica é em Itaperuna, que tem 2.040 pessoas desalojadas e 28 desabrigadas. Na cidade de Porciúncula, o governo local confirmou ontem a morte de um homem. O corpo do músico Anderson Titolei foi encontrado no sábado, no Centro.

As cidades foram afetadas pela elevação e transbordamento do nível dos rios. Além de Itaperuna e Porciúncula, contabilizam estragos os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Laje do Muriaé, Natividade, Cardoso Moreira e Santo Antônio de Pádua.

A Defesa Civil Estadual informou que agentes estão na regiões Norte e Noroeste dando apoio técnico às autoridades locais nas áreas mais atingidas. A secretaria informou, ainda, que enviou material de ajuda humanitária (colchões e kits dormitórios com lençol, cobertor, travesseiro e fronha) às famílias que tiveram que deixar suas casas e que segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos.

Em Itaperuna, um jovem foi levado pela correnteza ao pular no rio Muriaé. Outros três amigos que estavam com ele conseguiram sair das águas agitadas. Imagens mostram o momento em que Taciano dos Reis Gama, de 19 anos, pula da Ponte de Ferro, na Avenida João Dias da Silva, na tarde de sábado. Até a noite de ontem, bombeiros ainda faziam buscas pelo jovem.

ARRECADAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde está arrecadando donativos. Itens como água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene, roupas, toalhas, roupas de cama, colchonetes e material de limpeza podem ser doados em locais como delegacias, batalhões da PM e do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que está prestando assistência às famílias desabrigadas.