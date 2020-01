Região terá reforço de cerca de mil policiais

Para aumentar o efetivo no Carnaval, as férias e folgas dos policiais serão suspensas na semana de folia. A ideia é que cerca de 15 mil policiais atuem em todo o estado. Já no Centro, um efetivo de cerca de mil policiais, convocados de outras unidades, irão reforçar o policiamento durante os desfiles.

Também haverá reforço nas estações da barca (Praça XV) e metrô do Centro, assim como na Central do Brasil. "Vale ressaltar que o policiamento durante a dispersão dos megablocos será aplicado através de comboios em viaturas, em motocicletas e a pé, obedecendo a roteiros pré-definidos em locais de maior concentração de pessoas. Em todos os blocos que têm fluxo maior de foliões, o policiamento será reforçado", afirmou Fliess.