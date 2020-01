Witzel anuncia R$ 23 milhões para áreas que foram atingidas por inundações nesta sexta-feira

Rio - O governador Wilson Witzel anunciou, neste domingo, que destinará R$ 23 milhões para as áreas atingidas pelas inundações durante visita a Porciúncula, neste domingo. A cidade é uma das oito do Norte e Noroeste Fluminense que ficaram inundadas por conta da cheia dos rios, que deixou mais de 6 mil desalojados ou desabrigados.

De acordo com o governador, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual estão atuando desde o início das chuvas com uma força tarefa, em parceria com as prefeituras, para prestar socorro e dar suporte às pessoas nas áreas inundadas.

Witzel disse ainda que R$ 10 milhões são para a Defesa Civil e R$ 10 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Já os outros R$ 3 milhões vão ser aplicados na área da Saúde para o tratamento de possíveis doenças que possam surgir em função do contato da população com a água da chuva.

"São R$ 10 milhões para a Defesa Civil e R$ 10 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Estamos aqui pra evitar que esse caos volte a acontecer novamente no ano que vem e trabalhar para que nós possamos atender, neste momento, as pessoas que estão precisando mais", afirmou.

"O estrago foi muito grande na região. Determinei ao secretário de Saúde, Edmar Santos, que destine mais R$ 3 milhões pra atender possíveis situações de doença posteriores às enchentes", ressaltou.