Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro está arrecadando donativos para as vítimas das chuvas que atingiram o Norte e Noroeste fluminense . Estão sendo aceitos itens como água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene, roupas, roupa de cama, toalhas, colchonetes e material de limpeza, que podem ser doados em vários pontos da capital e do interior.

Em Porciúncula, no Noroeste fluminense, o prefeito decretou, na noite deste domingo, situação de emergência por conta das fortes chuvas . Segundo a prefeitura, 85% da cidade chegou a ficar submersa e não há água potável para a população, já que a Cedae interrompeu o fornecimento após o transbordamento do Rio Carangola. A morte de um morador foi confirmada no Centro por conta das enchentes.

O governador Wilson Witzel visitou Porciúncula e anunciou a descentralização de R$ 23 milhões para ajudar cidades do Norte e Noroeste fluminense atingidas pela chuva. Equipes da Secretaria de Estado de Defesa Civil estão dando apoio para as autoridades municipais e o Estado também está monitorando as condições meteorológicas e os índices pluviométricos das cidades. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos já presta assistência às famílias desabrigadas.



Confira a lista de locais disponibilizados para recebimento de doações



RioSolidario

- Travessa Euricles de Matos, 17 – Laranjeiras



Corpo de Bombeiros

- Todos os quartéis



Secretaria de Polícia Civil

- Todas as delegacias



Secretaria de Polícia Militar

- Todos os batalhões



Secretaria de Administração Penitenciária

-Praça Cristiano Ottoni, s/n, Central do Brasil

- Escola de Gestão Penitenciária - Rua Senador Dantas, 15, Centro do Rio



Secretaria de Vitimização

- Praça Cristiano Ottoni 250 sala 739 prédio da Central do Brasil



Secretaria de Esporte

- Av. Presidente Vargas, 409 - 21° andar - Centro

- Complexo Esportivo Caio Martins (Rua Presidente Backer s/n – Niterói)

- Complexo Esportivo da Rocinha (Rua Bertha Lutz, 84)



Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

- Praça Cristiano Otoni, s/nº - Central do Brasil



Secretaria de Fazenda

- Avenida Presidente Vargas, 670 – Centro



Secretaria de Obras

- Campo de São Cristóvão, 138, Térreo



Secretaria de Saúde

- Hospital Estadual Getúlio Vargas (Penha) - Rua Lobo Júnior 2293 - Setor de recepção

- Hospital Estadual Azevedo Lima – HEAL (Niterói) - Rua Teixeira de Freitas, 30 - Fonseca

- Hospital Estadual Alberto Torres (São Gonçalo) - Rua Osorio Costa s/n – Setor de emergência

- Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC (Araruama) - Rua Bernardo Vasconcelos, 477 - Centro, Araruama – Setor de Enfermagem

- Hospital Estadual dos Lagos (Saquarema) – Rua Manoel Domingos dos Santos, 725, Barreira - Setor de

Enfermangem

- Hospital Estadual da Mãe (Mesquita) - Av. Dr. Carvalhaes 400, Rocha Sobrinho

- Hospital da Mulher Heloneida Studart (São João de Meriti) - Av Automóvel Clube, s/n, Vilar dos Teles

- Hosp Estadual Adão Pereira Nunes (Caxias) - Rod. Washington Luís, km 109 Jardim Primavera

- Hospital Estadual Carlos Chagas - Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 466 - Mal. Hermes, Rio de Janeiro



Secretaria de Cultura e Economia Criativa

- Biblioteca Parque Estadual - Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro



Secretaria de Ciência e Tecnologia

Nas unidades da Faetec abaixo:

- Miracema - Avenida Deputado Luiz Fernando Linhares, 454

- São José De Ubá - Rua Hemergardo Ramos Vieira, 125 - Centro

- Itaocara - Rua Armindo Coelho de Ornelas S/N - Cidade Nova

- Itaperuna - Rua Aloísio Dias Moreira, 320 - Presidente Costa e Silva

- Laje Do Muriaé - Rua Ferreira Cesar, 216 – Centro