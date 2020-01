Prédio é evacuado no Centro do Rio após relato de tremor

Rio - Um prédio foi evacuado após relatos de tremores no Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira. Os bombeiros foram acionados por volta de 9h e fizeram a evacuação do local, mas ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu na rua Visconde de Inhaúma, no prédio de número 37. Por conta da suspeita de tremor, as pessoas deixaram rapidamente o local e se aglomeraram na frente do edifício.

Os bombeiros foram chamados às 9h15 e a Defesa Civil foi chamada para avaliar se de fato houve abalo ou dano na estrutura do prédio.