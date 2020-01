CCR inaugura novos horários de barcas sob avalanche de reclamações

O primeiro dia útil, já com as mudanças nos novos horários de partida das barcas, foi de reclamação e correria na manhã de ontem, nos portões de saída da estação Praça XV, na Região Central do Rio. Passageiros que vinham de Niterói e Paquetá argumentavam que os atrasos nas saídas das embarcações também estavam causando desconforto. No ano passado o atraso na partida das embarcações foi a queixa mais frequente entre os usuários, segundo dados da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp). Comparado ao ano de 2018, o número de reclamações aumentou 192%. "Hoje foi aquele dia em que tudo deu errado. Além das mudanças, houve atrasos. O problema é o chefe entender o motivo desse atraso. A decisão deles passou por cima do pedido dos moradores", reclamou o maqueiro Flaviano Souza de Freitas, de Paquetá. Além dos novos horários nas embarcações que vinham de Paquetá, a mudança também ocorreu na travessia entre as estações Arariboia (Niterói) e Praça XV (Rio). Os intervalos entre as viagens, antes de 10 minutos, passaram para 15min.



Fim de semana conturbado nas barcas

Passageiros que fazem o trajeto Paquetá-Praça XV-Paquetá ainda reclamam da retirada de algumas embarcações. A mudança causou polêmica e tumulto na volta para Praça XV durante o fim de semana.



“A gente nem precisa falar nada. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o que aconteceu. A gente acaba temendo que a ilha perca os turistas”, reclama Washington Luís.



Após conseguir a aposentadoria, a professora Ângela Bispo disse que está vendo seu sonho se tornar em pesadelo.



“Desde criança que tive esse desejo de morar em Paquetá. O problema é que assumimos alguns compromissos aqui no Rio e isso acaba implicando com essas mudanças de horários. Assim como eu, muita gente está pensando em voltar para o Rio. A gente teme que Paquetá se torne uma ilha fantasma”.



O novo modelo de horário da CCR-Barcas retira de circulação no trecho Praça XV-Paquetá-Praça XV sete viagens. Fins de semana e feriados são 11 travessias a menos.



Representantes da associação de moradores de Paquetá dizem que irão continuar com as reinvindicações pedindo a revogação dos novos horários.



Em nota a CCR-Barcas informa que registrou uma taxa de ocupação de 26% dos lugares ofertados pela empresa na linha Paquetá durante o primeiro fim de semana de operação com as medidas autorizadas pela justiça. A CCR diz que a medida é para reverter um prejuízo de R$ 7 milhões no serviço.

Já tem usuário pensando em mudar para ônibus

"Isso (os novos horários e intervalos das barcas) muda muita coisa. É pouco tempo, mas altera um planejamento que cada pessoa precisa fazer. Muitos evitam a Ponte Rio-Niterói por conta do trânsito, mas com essa loucura toda talvez seja a melhor decisão optar pelo ônibus", reclamou o auxiliar administrativo Alexandre Bezerra, morador de Itaboraí.

De acordo com a Agetransp, o número de reclamações contra a CCR em 2019 foi de 260, 171 a mais que no ano anterior. Dessas, 65 reclamações eram ligadas diretamente ao atraso das embarcações. As outras reclamações são: problema de ar-condicionado das embarcações e má conservação.

Licitação a caminho

Em nota, a Secretaria de Estado de Transportes informou que, no primeiro fim de semana da nova grade de horários na linha de Paquetá, determinada pela Justiça, a operação das barcas não apresentou superlotação.

Ainda segundo a Setrans, está sendo preparada licitação para escolha de uma nova empresa para operar o transporte de passageiros e cargas. "Já foi elaborado um novo Termo de Referência para um novo modelo na operação do serviço. O resultado desse novo modelo será a base da licitação", esclareceu, em nota.

Galeria de Fotos Primeiro dia dos novos horários registrou tumulto no embarque reprodução Rio de Janeiro - RJ - 27/01/2020 - Primeiro dia util apos as mudanças na grade de horarios das bascas para Paqueta - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Rio de Janeiro - RJ - 27/01/2020 - Primeiro dia util apos as mudanças na grade de horarios das bascas para Paqueta - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia