Cedae: Funcionários denunciam más condições de trabalho na estação de Guandu

Rio - Funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) denunciaram as más condições de trabalho na aplicação do carvão ativado na estação de tratamento de Guandu, na Baixada Fluminense. Um vídeo enviado ao Whatsapp do DIA (98762-8248) mostra um dos homens caído ao chão. Todos os trabalhadores aparecem sujos e afirmam as péssimas condições de trabalho.

"Nós estamos trabalhando nesta condição, o irmão passou mal. Todo mundo aqui no mesmo estado, essa é a roupa que nós estamos. Olha o nosso estado, a nossa roupa. Estamos trabalhando assim, dentro de um lugar fechado, com carvão na nossa cara. O irmão passou mal, ninguém pra socorrer ele", diz um dos funcionários no vídeo.

Funcionários da CEDAE denunciam más condições de trabalho na estação de Guandu.

Procurada pelo DIA, a Cedae informou que "os trabalhadores envolvidos na aplicação do carvão ativado estão utilizando o equipamento de proteção individual – recomendado pela empresa que presta o serviço".



Quanto ao caso do trabalhador que aparece deitado no chão, informou que o mesmo "não estava se sentindo bem mesmo antes do expediente e não relatou o fato. Após realizar atividade que exige esforço, sentiu-se mal e recebeu todo o suporte da companhia".



A companhia ainda informou que a utilização do carvão ativado não tem relação com o fato ocorrido e, inclusive, frisou que o produto é utilizado em outras estações de tratamento de água do Brasil, e está presente também em filtros residenciais.