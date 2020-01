Cooperativas de crédito despontam

Taxas mais justas e retorno financeiro











Segmento em franca expansão







Apesar de as cooperativas oferecerem os mesmos produtos e serviços que os bancos, essas instituições possuem algumas diferenças. Enquanto os bancos precisam dar lucro aos acionistas, as cooperativas distribuem resultado para os próprios cooperados. Ao abrir uma conta em uma cooperativa, a pessoa se torna uma sócia dela.

A quantidade de cooperados atingiu 9,9 milhões em 2018, alta de 9% em relação a 2017. O número de empresas associadas cresceu 18%, enquanto o de pessoas físicas, 8%. O aumento do número de cooperados pessoas físicas foi maior que o crescimento estimado para a população, segundo o IBGE. De acordo com informações do site Valor Investe, as 925 cooperativas de crédito do país somavam R$ 137 bilhões em ativos totais em 2018, 18% mais que em 2017. O sistema financeiro como um todo cresceu 7% no mesmo período. Atualmente, são 2,9 mil pontos de atendimento, entre agências, postos eletrônicos e máquinas compartilhadas na rede Banco 24 Horas. Entre os serviços, os 4,6 milhões de associados do Sicoob no Brasil têm acesso à conta-corrente, crédito, consórcio, previdência, seguros e investimentos. Vale ressaltar que no Sicoob, os associados são donos de suas respectivas cooperativas, participam de forma igualitária das decisões e dos resultados em uma instituição administrada democraticamente, o que proporciona aos cooperados taxas mais justas e o retorno das sobras líquidas apuradas ao término de cada período, conclui Nábia. Mesmo com o crescimento constante das operações por canais digitais e sendo o Sicoob reconhecido pelo mercado brasileiro em premiações recorrentes, estamos investindo num modelo hibrido: o 'phygital', com atendimento físico e digital. Queremos que essas ferramentas gerem valor para o associado e o relacionamento próximo continua sendo nosso principal ativo", diz Nábia dos Santos Jorge, diretora operacional do Sicoob Central Rio. O objetivo é oferecer soluções por meio de tecnologia e melhorar o dia a dia dos associados. O pagamento instantâneo por QR Code vai possibilitar a realização de transferências e pagamentos 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Tudo à mão, na tela do celular. Outra facilidade que o app vai oferecer será a linha de crédito, sem juros e com prazo de 20 dias para pagamento. Outro lançamento recente é o cartão Vooz, direcionado ao público jovem e que terá operações realizadas pelos canais digitais do Sicoob.

O sistema, que já era considerado o maior do país dentro deste segmento com 2.7 mil pontos de atendimento, poderá se consolidar ainda mais, já no primeiro semestre de 2020, quando será apresentada outra novidade: o SicoobPay, uma solução de pagamentos instantâneos por QR Code que será responsável por conectar pagadores e recebedores sem a necessidade de vínculo com os tradicionais meios de pagamento, sem intermediários e com oferta direta de crédito.