Taxas mais justas e retorno financeiro

Mesmo com o crescimento constante das operações por canais digitais e sendo o Sicoob reconhecido pelo mercado brasileiro em premiações recorrentes, estamos investindo num modelo hibrido: o 'phygital', com atendimento físico e digital. Queremos que essas ferramentas gerem valor para o associado e o relacionamento próximo continua sendo nosso principal ativo", diz Nábia dos Santos Jorge, diretora operacional do Sicoob Central Rio.

Atualmente, são 2,9 mil pontos de atendimento, entre agências, postos eletrônicos e máquinas compartilhadas na rede Banco 24 Horas. Entre os serviços, os 4,6 milhões de associados do Sicoob no Brasil têm acesso à conta-corrente, crédito, consórcio, previdência, seguros e investimentos. Vale ressaltar que no Sicoob, os associados são donos de suas respectivas cooperativas, participam de forma igualitária das decisões e dos resultados em uma instituição administrada democraticamente, o que proporciona aos cooperados taxas mais justas e o retorno das sobras líquidas apuradas ao término de cada período, conclui Nábia.