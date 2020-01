Operação Segurança Presente chega em Madureira nesta terça-feira

Rio - A Operação Segurança Presente chega em Madureira, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira. O programa funcionará diariamente, das 6h às 22h, com 62 policiais militares fazendo o patrulhamento a pé, de motocicletas e viaturas.



A base da operação ficará instalada na cabine na Avenida Ministro Edgard Romero, 277, próxima ao Mercadão de Madureira. Esta será a 22ª Operação Segurança Presente em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro e 15ª inaugurada pelo Governador Wilson Witzel.



O programa já atua na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana, Bonsucesso e São Gonçalo.