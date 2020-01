Bode é flagrado dentro de ônibus do BRT

Rio - Um bode foi flagrado dentro de um ônibus do BRT que estava parado na estação Ipase, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, neste domingo. Na imagem, que circula nas redes sociais, é possível ver o animal amarrado ao lado do dono.

De acordo com o consórcio, é permitido o transporte de animais de até 10 kg em suas caixas e em horário de menor movimento a fim de garantir o bem-estar e a segurança de todos. No entanto, segundo o BRT, este não foi caso, o dono do bode teria dado um "calote" para entrar no articulado.

Em nota, o BRT disse que a prática cabe aplicação de multa a quem não pagar a passagem.