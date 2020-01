Filho mata a própria mãe e joga o corpo dentro de um poço

Um filho matou a própria mãe para ficar com a casa só para ele e a namorada. É o que aponta investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que prendeu Eduardo Nicolau Alves, de 23 anos, no domingo. O corpo de Sandra Nicolau, 45, foi encontrado dentro de um poço, no quintal da casa, no bairro Nova Iguaçuana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eduardo, que tem no corpo tatuado a palavra 'Mãe' junto ao símbolo de uma coroa, confessou que jogou o corpo de Sandra no poço e tapou com brita.

Vizinhos chegaram a ouvir gritos da vítima, na sexta-feira. Essa é a data em que a filha de Sandra, Natasha Nicolau, acredita que o crime tenha ocorrido. "Desde então, a forma de escrever no WhatsApp mudou. Acredito que meu irmão ou a namorada dele estavam se passando por ela", afirmou Natasha, nas redes sociais. Ela não morava com a mãe, que residia sozinha com o filho. A irmã ainda relatou episódios de agressão de Eduardo contra Sandra.

Manipulador

"Ele colocava minha mãe contra todo mundo. Manipulava as emoções dela. Avisei que ela morreria nas mãos dele. Perdi as contas das vezes em que eu a defendi das agressões, mas ela o amava muito", escreveu a jovem.

Ainda segundo Natasha, a mãe chegou a chamar a polícia no último dia 15, após Eduardo e a namorada a terem expulsado de casa.

Após o crime, Eduardo ocupou o quarto de Sandra, inclusive tirando as roupas dela do armário, colocando, no lugar, as roupas da namorada, que passou a morar com ele no local. A polícia está apurando se a namorada teve participação no crime ou se sabia da ocultação do cadáver.