Catador de lixo é esfaqueado durante assalto em São Gonçalo

Rio - Um catador de lixo, identificado como Alexandre Amantino Louro, de 40 anos, foi esfaqueado na manhã desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos, ele teria sido abordado por dois homens que mandaram ele entregar o dinheiro. A vítima informou que não tinha e foi espancado e ferido com uma faca pelos assaltantes.

A Polícia Militar informou que uma equipe policial do 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionada por conta da entrada de uma pessoa com ferimento provocado por arma branca no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre já recebeu alta.