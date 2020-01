Homem morre após ser esfaqueado em bar do Engenho de Dentro

Rio - Um homem morreu após ser esfaqueado em um bar do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, Rodrigo Souza Machado estava acompanhado de uma mulher no estabelecimento que fica na Rua Borja Reis, quando os dois foram vítimas de golpes de faca dados por outro homem, que ainda não teve a identificação revelada. O caso aconteceu no domingo.

Rodrigo e a mulher, que também não teve a identidade divulgada, foram socorridos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Ele foi transferido para o Hospital Salgado Filho e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, morreu nesta segunda-feira. O estado de saúde dela é desconhecido.

A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram chamados e estiveram no bar, no domingo. Eles acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que fez a perícia no local.

"Os agentes realizam diligências para recolher provas que auxiliem nas investigações", a Polícia Civil disse, em nota. O paradeiro do autor das facadas é desconhecido.