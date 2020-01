Justiça e Prefeitura do Rio fecham acordo para repasse de R$ 110 milhões à OS Viva Rio

Em audiência de conciliação, nesta terça-feira, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a Prefeitura do Rio se comprometeu a repassar à Organização Social (OS) Viva Rio R$ 110 milhões. A Viva Rio é responsável pela gestão de 75 unidades municipais, entre elas a Unidade de Pronto-Atendimento da Rocinha. O valor do repasse é para a quitação das verbas rescisórias e dívidas com os fornecedores.

De acordo com o advogado José Carlos Nunes, do Sindicato dos Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários, no caso da Viva Rio a prefeitura se comprometeu a fazer o repasse até o próximo dia 7. A OS foi comunicada sobre a rescisão de seu contrato no último dia 17.

"Por determinação do TRT, os trabalhadores em greve terão que aumentar o efetivo de 30% para 70% até a próxima audiência, dia 10, incluindo os plantões nos dias de campanha de vacinação", informou Nunes.

Médicos da OS responsável pelo Hospital Pedro II, em Santa Cruz, anunciaram que vão cruzar os braços hoje por 24 horas. Eles também temem não receber as verbas rescisórias pela quebra de contrato.