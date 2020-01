Vigilância Sanitária abre cursos gratuitos nas áreas de saúde e nutrição

Rio - A Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio está com vagas abertas para cerca de 40 cursos de capacitação. Entre eles, o de manipulação de alimentos, obrigatória a todos os que trabalham no segmento, inclusive ambulantes. Há ainda oferta de aulas de qualificação para as áreas de saúde (como clínicas, consultórios e farmácias), embelezamento (manicures, massagistas, barbearias e tatuadores, entre outros) e zoonoses, como clínicas veterinárias e pets. As capacitações duram, em média, três horas. Mais informações no site da subsecretaria: www.rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria.

Os cursos são ministrados por servidores com experiência em cada área, sendo que os profissionais treinados em higiene na manipulação de alimentos e em boas práticas sanitárias de embelezamento recebem uma carteira oficial da capacitação. Já os alunos das demais turmas têm direito a certificado de participação.

As ações educativas estão entre as prioridades da Vigilância que, nos últimos três anos, qualificou quase 60 mil pessoas. Em 2019, o número de cursos chegou a 36, com um aumento expressivo da capacitação de trabalhadores das áreas de produtos relacionados à saúde humana e animal, com novidades como farmácias de manipulação, controle de vetores e pragas urbanas e o de adequação de servidores ao primeiro Código Sanitário do Município, implantado no ano passado.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail geducavisa@gmail.com.