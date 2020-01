Mulher é atropelada com os filhos no Itanhangá; bebê que estava no colo morre

Rio - Será sepultado na tarde desta quarta-feira (29), no cemitério do Caju, o corpo da pequena Maria Luíza dos Santos Rodrigues, de um ano e dois meses. A menina morreu na noite do último domingo após ser atropelada por um carro desgovernado enquanto atravessava a rua no colo da mãe e ao lado do irmão, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motorista tentou fugir, mas foi preso em flagrante.



A mãe da criança, Maria Janaína Lopes, de 32 anos, está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Ela sofreu traumatismo craniano e o estado de saúde dela é considerado grave. Já o pequeno Francisco Matheus, de sete anos, foi levado para o Hospital Miguel Couto e está fora de perigo.



O circuito interno de segurança de um posto de combustível flagrou o momento do acidente. Maria Janaína atravessava a rua com os dois filhos, quando foi surpreendida pelo carro que vinha em alta velocidade; assista!

Mulher é atropelada no Itanhangá com os filhos e um deles morre.#ODia pic.twitter.com/wGwtB3KoQ7 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2020



O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). O registro de ocorrência diz que o Danilo Marques Santos, de 28 anos, teria consumido bebida alcoólica. Danilo irá responder por dois crimes: lesão corporal culposa qualificada e homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Familiares das vítimas disseram que ele foi liberado após pagar fiança.



