Moradores de Paquetá fazem protesto com café da manhã

Rio - Moradores de Paquetá organizaram, na manhã desta quarta-feira, um café da manhã em frente ao terminal das barcas, na Praça XV, no Centro do Rio para reivindicar a mudança de horários das barcas para a ilha. O grupo organizou uma mesa com bolo e refrigerantes, além de colocar uma cadeira com uma faixa para esperar o governador Wilson Witzel, que não compareceu. Procurado pelo DIA, a assessoria do governo estadual ainda não se pronunciou sobre o caso.



Manifestação de moradores de Paquetá contra a mudança na grade de funcionamento das barcas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia O morador e comerciante da ilha, Maurício Castelhanos, reforçou a insatisfação de quem vive em Paquetá. Segundo ele, a manifestação contou com cerca de 100 pessoas que estão preocupadas com os impactos causados pela mudança de horário no transporte, que começou a valer neste sábado

"No sábado eu trabalhei com dois terços da capacidade de funcionários, e no domingo, mesmo com a capacidade total, 14h30 já não tinha mais turistas, todos estavam com medo da superlotação da volta ou de ficarem presos na ilha", ressaltou Maurício, que administra um restaurante na ilha com o pai.

"Meu pai, com 85 anos, também estava no protesto, é a vida dele em jogo", ressaltou. O ato precisou acabar às 9h por conta dos novos horários do transporte. Se os moradores não saíssem naquele horário, teriam que esperar até 13h30 para pegar a próxima barca e voltar para a ilha.

*estagiária sob supervisão de Cadu Bruno