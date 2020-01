Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge presídio em Benfica

Rio - Um incêndio de grandes proporções atinge um presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta quarta-feira. As chamas consonem parte da Cadeia Pública José Frederico Marques desde meados das 10h30.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 10h51 e que quatro quartéis foram enviados para o combate às chamas (Benfica, Vila Isabel, Tijuca e Central, além do Grupamento Tático de Suprimento de Água. Até o momento, não há informações de feridos.

Por causa do incêndio, as ruas do entorno do presídio estão interditadas.

Galeria de Fotos Fogo atinge o Presídio José Frederico Marques Reprodução / Internet Fogo atinge o Presídio José Frederico Marques Reprodução / Internet Fogo atinge o Presídio José Frederico Marques Reprodução / Internet Fogo atinge o Presídio José Frederico Marques Reprodução / Internet Fogo atinge o Presídio José Frederico Marques Reprodução / Internet

Vídeos que circulam na Internet mostra partes das chamas saindo de um dos prédios. Também é possível ver uma grande cortina de fumaça escura saindo do local; confira!

Incêndio agora aqui no Presídio Frederico Marques em Benfica. Ainda não sabemos a gravidade e se há feridos. Mas daqui aguardando notícias dos meus. Jesus na frente de tudo. A disposição dos familiares dos meus clientes. pic.twitter.com/kmMDPMOvZX — Wagner Santos (@wagnersantosad1) January 29, 2020

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Ribeiro (@_ribeiro14) em 29 de Jan, 2020 às 6:27 PST

BENFICA | incêndio em imóvel provoca interdições na Rua Célio Nascimento. Bombeiros atuam no local. #zonanorte pic.twitter.com/QRzw0Qb9rk — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 29, 2020

PRESOS FAMOSOS

Atualmente, a cadeia recebe presos masculinos. Lá, eles permanecem apenas durante o período necessário para procedimentos iniciais nas áreas de Segurança, Saúde, e Assistência, para classificação, atendimento médico, serviço social e psicologia. A permanência dura até, no máximo, sete dias. De lá, os presos são transferidos para outras unidades para aguardar decisão judicial.

A unidade ficou conhecida por pela passagem de empresários e políticos presos pela Operação Lava Jato, como os ex-governadores Anthony Garotinho e Sergio Cabral, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani e o empresário Fernando Cavendish.