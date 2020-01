Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro inaugura Espaço Compartilhado para uso dos profissionais

Rio - O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) inaugurou nesta segunda-feira, em sua sede, o Espaço Compartilhado do Profissional da Contabilidade, de livre utilização para profissionais registrados e em situação regular. O objetivo é proporcionar mais facilidade e conforto para a realização de reuniões com clientes no Centro da cidade, por exemplo; além de contribuir com os contadores que estão no início de sua atividade profissional.



Na inauguração, o Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, ressaltou que esta é mais uma conquista que beneficiará os profissionais da contabilidade fluminenses.



“É uma honra participar de um momento tão importante. Temos o propósito que fazer com que o CRCRJ volte seus olhos para os Profissionais da Contabilidade. Nosso objetivo é que vocês possam usufruir deste Espaço e, mais do que isso, que se sintam proprietários dele. Esta é a Casa do Profissional da Contabilidade”, discursou.



O Espaço conta com: duas salas com estação de trabalho, computador e duas cadeiras, denominadas “escritório”; uma sala de reunião com mesa e seis cadeiras (“sala de reunião”), uma mesa para uso coletivo, com quatro cadeiras (“coworking”) e uma bancada com dois lugares para uso preferencial de cadeirantes.



Sua utilização estará disponível nos dias úteis, das 10h às 17h, mediante agendamento prévio. No mesmo local, está instalado o Centro de Memória e História da Contabilidade, contendo itens e informações históricos da profissão.



A sede do CRCRJ fica na Rua Primeiro de Março, nº 33 - Centro - Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone: (21) 2216-9548.