Grávida morre após tentar passar por linha férrea da SuperVia em Campo Grande

Rio - Uma jovem de 23 anos morreu depois que tentou atravessar a linha férrea da SuperVia por um buraco feito entre as estações Inhoaíba e Benjamim do Monte, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, Larissa Moreira estava acompanhada por uma filha, por volta das 22h desta terça-feira, quando se assustou com uma composição que se aproximava e se machucou ao se afastar para não ser atingida. Ela estava grávida de oito meses.

Larissa, que estava grávida de oito meses, foi levada por populares ao Hospital Municipal Rocha Faria. Na manhã desta quarta, no entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha que estava com ela segue internada na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Galeria de Fotos Larissa Moreira tinha 23 anos Arquivo Pessoal Larissa Moreira tinha 23 anos Arquivo Pessoal Populares socorreram a grávida após o acidente Reprodução / Internet

Amigos e familiares estão inconformados com a morte de Larissa e do bebê.

"Tô sofrendo muito com a notícia que recebi de manhã. Minha comadre e meu novo pacotinho de amor Lorenzo não estão mais entre nós. Não estou sabendo lidar com tanta tristeza, Deus. Conforte meu coração, não sei o que fazer. Prometo a vocês dois que irei cuidar do meu afilhado muito bem, que não deixarei faltar nada, que agora ele só tem a mim e os familiares. Obrigada por me colocarem no dever de segunda mãe do nosso pequeno. Jamais vocês serão esquecidos, meu amores", uma prima lamentou, pelas redes sociais.

"Poxa, que triste! Na hora que ela chegou no hospital, eu estava lá. A mãe dela tava desesperada porque a neta não estava nada bem. Eu vim embora, ela estava na sala vermelha. Retornei hoje no Rocha Faria, a mãe dela me deu a notícia que a menina tinha chegado a óbito. Meus sentimentos à toda família", contou uma amiga.

A SuperVia disse que, no momento em que Larissa se acidentou, funcionários da estação Inhoaíba foram informados sobre uma mulher ter ficado ferida no trecho até Benjamim do Monte. A concessionária afirmou que os agentes fizeram buscas no local e ficaram sabendo por moradores que ela já havia sido retirada da linha férrea.