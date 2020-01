Circo Crescer e Viver está com lonas novas

Rio - O Circo Crescer e Viver, localizado na Cidade Nova, Região Central da cidade, está de lona nova. Pontualmente um ano depois, a equipe que administra o espaço concluiu a troca na manhã desta quarta-feira, quando o local recebeu uma ação social para cadastro de famílias nos projetos de assistência do estado.

A nova lona, erguida com o o apoio do Itaú Social, chega no meio do verão e está mais resistente ao intenso calor que faz na região. Já a antiga será doada a um pequeno circo que costuma circular pela cidade.



"A cultura também tem como contribuir para minimizar a crise. Esta troca gerou 15 postos de trabalho", comentou Júnior Perim, diretor do circo.

O circo foi criado em 2001 como um projeto de circo social e expandiu seus programas projetos e atividades para os campos da formação, produção, difusão e fruição das artes circenses, se consolidando como um empreendimento sociocultural com atuação em todos os elos da cadeia produtiva do circo e, em uma das mais expressivas organizações do seu segmento no Brasil.

Curso de capacitação oferecido gratuitamente pelo circo - Instagram / Divulgação

Além de programas e projetos sociais que beneficiam centenas de crianças e jovens, usando as artes circenses como ferramenta pedagógica, o Circo Crescer e Viver assume uma posição de vanguarda na renovação estética e na atualização criativa do circo brasileiro, criando e apresentando espetáculos autorais, promovendo residências e intercâmbios artísticos, realizando mostras, festivais e temporadas com artistas, grupos e companhias circenses nacionais e internacionais.