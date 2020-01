Rio entra em Estágio de Mobilização; previsão é de chuva forte

Rio - O município do Rio de Janeiro entrou em Estágio de Mobilização às 18h50 desta quarta-feira. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a chuva fraca a moderada já atingiu alguns locais como Anchieta e Ilha do Governador, na Zona Norte. Às 18h30, núcleos de chuva atuavam sobre a Baixada Fluminense.

O sistema da Prefeitura informa ainda que a previsão é de que até o fim desta quarta-feira, a cidade tenha pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em diferentes pontos.

Em mensagens enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248), algumas pessoas já relatam ventania e trovoadas em Niterói, Nova Iguaçu, Itaipuaçu, Maricá, entre outros.

RIO ENTROU EM ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO às 18h50. Chuva moderada a forte prevista para hoje. Já chove moderado em alguns locais do Rio. #alert — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 29, 2020

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e outros fatores.