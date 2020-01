Escola terá abre-alas com 50 metros

O desfile da Imperatriz será aberto com uma alegoria com 50 metros de comprimento, que representará uma locomotiva. "Nem no Grupo Especial a Imperatriz teve um carro desse tamanho. É o trem da alegria, uma alusão ao programa de rádio onde Lamartine lançou boa parte de sua obra", detalha Vieira.

No setor seguinte, o carnavalesco levará à Sapucaí as canções juninas e das festas nos estádios de Lamartine.

No último e terceiro setor, dedicado ao Carnaval, as marchinhas do compositor popular serão abordadas, como 'Uma andorinha não faz verão'. Figuras carnavalescas como bate-bola e colombina também vão ser retratadas pela Verde e Branca. "Na última alegoria é a coroação do Lamartine no palco iluminado", revela o artista.

Leandro faz questão de ressaltar que o tempo não está sendo dividido entre as escolas, mas somado. "Estou tendo mais ideias, mais trabalho, fazendo mais Carnaval. Uma experiência incrível. Se o dia tem 24 horas, eu trabalho 30", brinca. "Não sei se é o auge do Leandro Vieira, mas é um ano muito bom", finaliza o campeão.