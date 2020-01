Irmão de Lucas Paquetá aparece em vídeo com fuzil e pistola na cintura

Rio- Irmão de Lucas Paquetá, ex-Flamengo e que está na Inter de Milão, da Itália, Matheus Paquetá, de 24 anos, foi flagrado em um vídeo portando um fuzil e com uma pistola na cintura, durante uma festa realizada em uma comunidade do Catumbi, na Região Central do Rio. As informações, divulgadas pelo Jornal da Record, da TV Record, na noite desta quarta-feira, foram confirmadas pela Polícia Civil, que, no entanto, não divulgou detalhes porque as investigações ainda estão em andamento.

Especialistas em armas ouvidos pela emissora disseram que Matheus Paquetá aparece portando um fuzil HK, modelo G3, calibre 762, e uma pistola Glock. Filmado na festa com outros homens igualmente armados, ele não foi preso, mas, ao final do inquérito, deve responder por porte ilegal de armas de uso restrito e por associação ao tráfico de drogas. Os outros homens armados que aparecem no vídeo, segundo a Record, são investigados por tráfico de drogas.

Procurado por jornalistas em sua casa, Matheus Paquetá não foi encontrado. Sua assessoria divulgou uma nota em que nega que ele tenha ligações com traficantes de drogas e afirma que o jogador, com passagens pelo Tombense, de Minas Gerais, o Avaí, de Santa Catarina, e até o Monza, da Itália, considera o vídeo apenas como uma brincadeira de mau gosto. Já a assessoria de Lucas Paquetá disse que o jogador não viu o vídeo e que seu irmão não tem ligações com o tráfico.