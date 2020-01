Mulher é vítima de bala perdida em ação da PM com um morto e presos em São Gonçalo A ação terminou com um suspeito baleado, três presos e três fuzis e granadas apreendidas. Evelin Claro Barbosa, de 30 anos, foi socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, medicada e teve alta no mesmo dia