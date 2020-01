Motociclista morre em acidente no Túnel Santa Bárbara

Rio - Um homem, sem identificação, morreu na madrugada desta quinta-feira, na entrada do Túnel Santa Bárbara, sentido Centro, na altura de Laranjeiras.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, que aparentava ter aproximadamente 30 anos, estava de moto quando colidiu com um muro. Os bombeiros do quartel do Catete foram acionados às 2h25, mas ao chegarem ao local a vítima já estava sem vida.