MPF obtém condenação de criminosos que dispararam contra a PRF

Rio - O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro condenou Patrick de Souza Siqueira e Gabriel Junio da Silva Norberto pela prática três tentativas de homicídio contra policiais rodoviários federais e pela posse de três pistolas de uso restrito das Forças Armadas. A sentenção foi aceita acolhendo o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e divulgada nesta quinta-feira.

De acordo com o MPF, no dia 6 de setembro de 2016, por volta de 12h, policiais da PRF receberam a informação de que ocupantes de um Honda Civic branco estaria efetuando roubos na BR-040, na Rodovia Washington Luís. Ao localizarem o veículo, os agentes se aproximaram para iniciar a abordagem, mas foram recebidos a tiros pelos criminosos. Na ação, os bandidos teriam fugido em sentido a Avenida Brasil mas foram alcançados logo em seguida e presos.

O Ministério Público Federal afirma ainda que além dos réus, estavam dentro do Honda Civic Ruan Junio Araújo da Conceição, com 17 anos na época e Jéferson Rodrigues dos Santos, que foi atingido por um dos disparos e morreu no local.



Ao serem presos, os criminosos confessaram que, ainda na BR-040, haviam sequestrado um caminhão frigorífico que estava sendo escoltado por eles em direção ao Complexo do Chapadão, onde seria descarregado.

Eles foram presos e responderão pelo crime de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma.