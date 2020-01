Rio entra em Estágio de Mobilização; chuvas podem ser fortes

Rio - O município do Rio de Janeiro entrou em Estágio de Mobilização às 18h55 desta quinta-feira. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, neste momento, núcleos de chuva com intensidade moderada a forte começam a se formar sobre a Zona Norte da cidade. Já venta e chove forte no Centro.

Em informações enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248), há relatos de chuva forte também no Humaitá, Tijuca, Praça Seca, entre outros.

Ainda segundo o Sistema da Prefeitura, nesta sexta-feira (31), áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade vão criar condições para pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada durante a tarde e a noite, em alguns pontos da cidade.

Já entre sábado e domingo, o deslocamento de uma frente fria pelo oceano vai criar condições de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, na tarde e na noite de sábado e, no domingo, a qualquer momento durante a manhã.

Nas redes sociais, pessoas relatam chuva e vento forte em alguns pontos da cidade. Como em Jacarepaguá e Barra da Tijuca, ambos na Zona Oeste.